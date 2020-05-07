Karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı - SİVAS
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Karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı - SİVAS

Karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı - SİVAS
07.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:21

Almanya ve Avusturya'dan Sivas'a getirilen 574 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Almanya ve Avusturya'dan Sivas'a getirilen 574 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya ve Avusturya'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 574 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Vatandaşlar, yurdun bahçesine üzerlerinde isimleri yazılı fidan dikti.

Karantina sürecini tamamlayanlara Sivasspor atkısı ve fidan hediye edildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Babası için fidan dikti

Almanya'dan gelen Semra Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında bulunduğu süreçte Tekirdağ'da yaşayan 69 yaşındaki babası İrfan Demirkol'un koronavirüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Çorlu'da yaşayan annesinin yanına giderek ona destek olacağını belirten Demirkol, "Babamın hiçbir sağlık sorunu yoktu, çok iyiydi. Ölümünden 2 gün önce virüsten kurtulduğunu söylediler ama diğer organlarına yansıdığı için 18 Nisan'da babamı kaybettik." dedi.

Yurttaki ortamın çok güzel olduğunu söyleyen ve tüm görevlilere teşekkür eden Demirkol, "O kadar güzel davrandılar ki aile sıcaklığını bize verdiler. Bunu çok içten söylüyorum. Benim sürecim çok ağırdı, o kadar destek oldular ki anlatamam. Şimdi gidiyorum bir tarafım burada kalıyor. Babam için buraya fidan diktim. Allah nasip ederse babam için buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.

"Benim için erken bayram oldu"

Avusturya'dan gelerek karantina sürecini Sivas'ta tamamlayan hemşire Rugeyya Aldım da ilk başlarda biraz sıkıldığını ancak sağlanan imkanlarla spor yaparak bu süreci kısa sürede atlattığını dile getirdi.

Yurtta sağlanan imkanların çok güzel olduğunu vurgulayan Aldım, "İmkanlar çok güzeldi. İnsanlar gelip bize yardım etmeye çalışıyordu, ihtiyacımız olduğunda hemen karşılıyorlardı. Bu yüzden bende bir mahcubiyet oluştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzde bir bayram var ve bu benim için erken bayram oldu." ifadelerini kullandı.

Karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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