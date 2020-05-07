Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:25

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı Sudan'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Siirt'teki yurda yerleştirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreçlerinin sona ermesinin ardından alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

SİİRT - Sudan'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Siirt'teki yurda yerleştirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreçlerinin sona ermesinin ardından alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı. Karantina süresi sona eren 182 kişiyi yurt çalışanları alkışlarla uğurladı. 82 vatandaşın karantina sürecinde her talebinin karşılandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, bugün alkışlar eşliğinde uğurladıklarını söyledi. Olgaç, "Sudan'dan 182 vatandaşımız gelmişti. 14 gündür gözetim altındaydılar. Bugüne kadar pozitif çıkan olmadı. Sağlıklı bir şekilde bugün herkesi otobüslerle gönderiyoruz. Önemli olan da herkesin sağlıklı bir şekilde memleketlerine çoluk çocuk, anne ve babalarına kavuşmalarıdır" dedi.

14 günlük karantina süreci biten vatandaşlar kendileri için özel hazırlanan otobüslere sosyal mesafe kuralı korunarak yola çıktı.

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haber
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haber
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ajda Pekkan Serdar Ortaç
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:12:01. #1.14#
title