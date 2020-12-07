Karantina süresi kaç gün? Karantina süresi kaç gün oldu? Koronavirüs pozitif olanlar, yakın temaslılar kaç gün karantinada kalacak?

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde kısıtlamalar devam ediyor. PCR testi pozitif olan vatandaşlar neler yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, karantina süresi kaç gün? Karantina süresi 10 güne mi düşürüldü?

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar kaç gün evde kalmaları gerektiğinive karantina süresinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Son dakika gelişmeleri göre karantina süresi kaç gün?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar için şu açıklama yapılmaktadır:

"İzolasyon ve karantina süreleri; hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC'nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içerisinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması ve takip edilmesi hem hastalığın erken tespit edilmesi hem de diğer kişilere bulaşmasının önlenmesi için önemlidir. Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Bu nedenle de bilimsel veriler göz önünde tutularak düzenlenen Koronavirüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişmektedir."

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

14 gün olan koronavirüs yakın temaslıların karantina süresi 10 güne düşürüldü.

KORONAVİRÜS POZİTİF OLANLAR KAÇ GÜN KARANTİNADA KALACAK?

Sağlık Bakanlığı'ndan yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldığına dair yazılı bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

"7. GÜNÜN SONUNDA KARANTİNA SONLANDIRILABİLİR"

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

"ÇALIŞANLARIN 8. GÜNDE İŞE GERİ DÖNÜŞLERİ SAĞLANABİLİR"

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler"

"4 METREKAREYE 1 KİŞİ"

Öte yandan açıklamada "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir" uyarısı da yapıldı.