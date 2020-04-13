Karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı Karaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 473 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Karaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 473 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Karaman'a 28 ve 30 Mart'ta getirilip Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 473 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yurttakilerin tahliye işlemine bugün başlandı.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önemi aldı.

Hatay'a gidecek olan Levent Reyhanoğulları, 16 günlük karantina süresinin ardından yurttan ayrıldığını söyledi.

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle 2 gün daha karantinanın uzatıldığını ifade eden Reyhanoğulları, "Kaldığımız yurtlarda her şey çok güzeldi. Emeği geçen bütün arkadaşlardan, memurlardan, kurumlardan ve ülkemizden, herkesten Allah razı olsun. Bizi inanılmaz derecede güzel misafir ettiler. Özellikle Karaman halkına çok teşekkür ederiz." dedi.

Birsen Doğan ise her şey için emeği geçenlere teşekkür ederek Karaman'dan çok memnun kaldığını belirtti.

Kaynak: AA