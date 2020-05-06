Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
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Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda

Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
06.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:18

Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Almanya'dan getirilerek Ağrı'da karantinaya alınan 180 kişi 14 günlük karantina süresinin dolması ile birlikte memleketlerine uğurlandı.

Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda

AĞRI - Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Almanya'dan getirilerek Ağrı'da karantinaya alınan 180 kişi 14 günlük karantina süresinin dolması ile birlikte memleketlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmed-i Hani Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak AFAD personeli ve görevliler eşliğinde yurt bahçesinde hazır bekletilen otobüslere bindirildi. Otobüslerde bir kez daha ateş ölçümleri yapılan vatandaşlara, Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri kumanya dağıttı.

'Ağrı'dan ayrılan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı'

Karantina süreleri dolan vatandaşlar yurtlarda kendilerine verilen hizmette dolayı memnun olduklarını dile getirirken, kimisi de otobüse binmeden önce gözyaşlarını tutamadı.

Vatandaşlardan Mehmet Arpacı ise yaklaşık 55 yıldır Almanya'da yaşadığını ve bu güne kadar Ağrı'daki misafirperverliği ilk defa gördüğünü dile getirdi. Verilen hizmetten son derece memnun kaldığını belirten Arpacı: " Ben Almanya'ya en son tornumu evlendirmek için gittim. Ancak bu hastalık çıktı. Orda kalmak istemedik. Türk Hava Yolları ile buraya geldik. Ağrı'yı bu şekilde görme şansı yakaladım. Verilen bütün hizmetlerden çok memnun kaldık. Hududa yakın bir ilde bu kadar nazik ve kibar gençler yetiştirdikleri için her kese çok teşekkür ederim" dedi.

Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda

Kaynak: İHA

Manşet

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