Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KYK öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantina/gözetim altında tutulan ve son kontrollerde de semptom gözlenmeyen vatandaşların yurtlardan ayrıldığını bildirdi.
31.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:24
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KYK öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantina/gözetim altında tutulan ve son kontrollerde de semptom gözlenmeyen vatandaşların yurtlardan ayrıldığını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com