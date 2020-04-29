Karantina süresi dolan inşaat işçileri evlerine döndü
İçilerin karantinada kaldığı öğrenci yurdu Şerit çekilen bina önünde bekleyen işçiler İşçilere ait valizler Dr.
29.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:28
İçilerin karantinada kaldığı öğrenci yurdu
Şerit çekilen bina önünde bekleyen işçiler
İşçilere ait valizler
Dr. Duygu Gürler'in işçilere tavsiyede bulunması
İşçilerin yurttan ayrılmaları GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 27 inşaat işçisi, sürenin bitmesinin ardından evlerine döndü.
Kaynak: AA