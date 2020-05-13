Karantina süresi dolan 69 kişi memleketlerine uğurlandı - SİVAS Hindistan'dan Sivas'a getirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Hindistan'dan Sivas'a getirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 69 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Vatandaşlar, yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti.

Karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi.

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar ile yurt görevlileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu.

Yoga eğitmenliği için Hindistan'da bulunan Çağatay Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda destek olan görevlilere teşekkür etti.

Sevim Sayra Felek ise kapalı kalmak dışında hiçbir sorun yaşamadıklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: AA