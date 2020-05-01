Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor
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Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor
01.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:18

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 62 kişinin tahliye işlemlerine başlandı.

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 62 kişinin tahliye işlemlerine başlandı.

Kente 17 Nisan'da İngiltere'den getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen biri bebek 62 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderiliyor.

Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Faik Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta her şeyin güzel olduğunu, bundan daha iyisinin beklenemeyeceğini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Baktığımızda 'Hastaneye bile gelme' diyen devletlerin, ülkemizden alacağı çok şey var. Bu A veya B partisiyle ilgili bir şey değil, insan olmakla alakalı. Allah devletimizden razı olsun, çok duygulandım." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aslı Akkaş da kaldıkları 14 gününün çok güzel geçtiğini, güler yüzlü kişilerin kendilerine çok iyi baktığını söyledi.

Odalarında tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Akkaş, "Evimizde bu kadar rahat edemezdik." dedi.

Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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