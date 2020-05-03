Karantina süresi dolan 343 kişi davul ve zurna ile uğurlandı

Karantina süresi dolan 343 kişi davul ve zurna ile uğurlandı Hollanda'dan getirilerek Tokat'ta yurtlara yerleştirilen 346 Türk vatandaşından karantina süresi dolan 343 kişi evlerine davul ve zurna ile uğurlandı.

Karantina süresi dolan 343 kişi davul ve zurna ile uğurlandı

TOKAT - Hollanda'dan getirilerek Tokat'ta yurtlara yerleştirilen 346 Türk vatandaşından karantina süresi dolan 343 kişi evlerine davul ve zurna ile uğurlandı.

Hollanda'dan Tokat'a getirilen 346 Türk vatandaşının karantina süresi, 1 kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu uzatılmıştı. Yurtlarda kalan misafirler yapılan korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Davul zurna ile uğurlanan vatandaşlar görevlilere el sallayarak yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi. 16 gündür karantinada olan 2 yaşındaki Ömer Halis ilk olarak salıncak özlemini giderdi. Yurt bahçesindeki salıncağa annesi Emel Kaya ile binerek sallanan küçük çocuk farklı bir heyecan yaşadı. Anne Kaya, karantina süresince yaşadıklarını dile getirerek, "Biraz oğlum için sıkıntılı günlerdi ama güzel geçti. Bizimle çok ilgilendiler sağolsunlar herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle devletimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hollanda'da uçak fabrikasında çalışan İzmirli Dicle Tufançlı, karantina süresini dile getirerek "Burada bize çok destek verdi yurt çalışanları. Hiç birinin yüzünü bilmiyoruz. Hiçbir yere çıkamadık gezemedik ama gezmiş kadar burada eğlendirdiler. Bir sürü aktivite düzenlediler bizler için biz çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İki gün gecikmeli çıkıyoruz ama ona rağmen her şey çok güzeldi" diye konuştu.

3 kişinin tedavisi devam ediyor

Öte yandan Gülsüm Ana Öğrenci Yurdunda kalırken rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Y.K'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yaşlı adamla birlikte seyahat eden gelini ve oğlunun ise test sonuçları negatif çıktı. Gözetim altında tutulan ailenin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA