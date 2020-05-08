Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
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Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
08.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:03

Ukrayna'dan korona virüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat'ta 14 günlük karantina süresini dolduran 323 vatandaş evlerine uğurlandı.

Ukrayna'dan korona virüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat'ta 14 günlük karantina süresini dolduran 323 vatandaş evlerine uğurlandı.

Korona virüs salgını nedeni ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye edilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta bulunan KYK'ya bağlı Aydoğan Aydın ile Ballıca öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolan vatandaşlar davul-zurnalarla memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar yola çıkmadan önce yurt bahçesine fidan dikti. Vatandaşlardan Ahmet Balkesen, karantina sürecini dile getirerek, "Karantina süresince devletimizin büyüklüğünü gördük. Kendi vatandaşlarına en büyük ölçüde sahip çıkan Türkiye devletidir. Devletimizin büyüklüğünü bizlere en kısa sürede uçak göndererek vatandaşına sahip çıkarak karantina da sağladığı olanaklarla gördük. En ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Kendi evimizde bulduğumuz rahatlığı burada da sağladılar. Büyük devletimize milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri yabancı ülkede bırakmadılar desteklerini verdiler. Gerçekten devletimle, milletimle gurur duyuyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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