Karantina süresi dolan 312 kişi evlerine uğurlandı

Hollanda'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da karantina süreçlerini tamamlayan 312 kişi evlerine uğurlandı.

Hollanda'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da karantina süreçlerini tamamlayan 312 kişi evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Hollanda'dan getirilen 312 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Esma Serhat Hatun Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara Giresun Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından fidan hediye edildi.

Bu kişiler, otobüslerle 43 şehre uğurlandı.

Yurttan ayrılan Zehra Kocatepe, karantina değil, adeta lüks bir otelde tatil yapmış gibi hissettiğini belirterek, "Ayrılıyorum buradan, gerçekten çok üzgünüm, 'bir ay daha kal' deselerdi yine kalırdım. Bu kadar emekleri geçti bize herkesin. Özellikle yurt personeline teşekkür ediyorum, her şey o kadar titiz ki bir ricamız olsa anında getirdiler. Bundan daha iyisi can sağlığı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Fikriye Karakuş da karantina sürecinde her şeyin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Bu kadar beklemiyorduk, memleketimiz, devletimiz var olsun. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Remzi Bayraktar da yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaynak: AA