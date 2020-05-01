Karantina süresi dolan 270 işçi, 'Mehter Marşı'yla gönderildi

Karantina süresi dolan 270 işçi, 'Mehter Marşı'yla gönderildiBurdur'da karantinada bulunan, Kuveyt'ten gelen 273 işçiden karantina süreleri dolan 270'i, Mehter Marşı eşliğinde evlerine gönderildi.

Karantina süresi dolan 270 işçi, 'Mehter Marşı'yla gönderildi

Burdur'da karantinada bulunan, Kuveyt'ten gelen 273 işçiden karantina süreleri dolan 270'i, Mehter Marşı eşliğinde evlerine gönderildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin tedavisi Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kuveyt'ten getirilerek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli öğrenci yurtlarına yerleştirilen 273 işçiden 270'i, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta 14 gün süreyle gözlem altında kalan vatandaşlar davul zurna eşliğinde Mehter Marşı ve 'Ölürüm Türkiyem' şarkıları ile otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi. Vatandaşlar karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Test sonucu pozitif çıkan 3 kişinin tedavisi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: DHA