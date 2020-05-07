Karantina süresi dolan 181 kişi evlerine uğurlandı - ORDU
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Karantina süresi dolan 181 kişi evlerine uğurlandı - ORDU

Karantina süresi dolan 181 kişi evlerine uğurlandı - ORDU
07.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:51

Azerbaycan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yurda yerleştirilen 181 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Azerbaycan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yurda yerleştirilen 181 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Azerbaycan'dan getirilen 181 kişinin Ordu'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, görevliler nezaretinde otobüslere bindirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AFAD ve Kızılay ekiplerince uğurlanan vatandaşlara, yurttaki görevliler tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Memleketi Osmaniye'ye uğurlanan Uğur Kalleci, karantina sürecinin kendileri için çok iyi geçtiğini belirterek, "Devletimiz bize çok iyi baktı. Burada hizmet veren arkadaşlar bizleri çok iyi ağırladı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evimize döndüğümüz için mutluyuz." dedi.

Adem Gülle ise karantinada hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Bugün karantina süremiz bitti. Çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum. Bizler için gece gündüz hizmet veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Karantina süresi dolan 181 kişi evlerine uğurlandı - ORDU

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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