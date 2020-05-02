Karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 170 kişi memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan'dan gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 170 kişi memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdundaki 14 günlük karantina süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.

Otobüslerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Yurttan ayrılan vatandaşlardan biri "Devletimize kurban olayım. Allah razı olsun." diyerek ilgililere teşekkür etti.

Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

Kaynak: AA