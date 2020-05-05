Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi

Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:41

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen ve Denizli'de karantina altına alınan 168 vatandaş 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen ve Denizli'de karantina altına alınan 168 vatandaş 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde uçakla Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdunda 14 boyunca karantinada kaldı. 168 vatandaş karantina süresinin dolmasının ardından AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bindirildikleri otobüslerle memleketlerine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haberler
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı...
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Gülben Ergen Acun Ilıcalı Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Can Bartu Selçuk İnan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 10:20:54. #1.14#
title