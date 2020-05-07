Karantina süresi biten mahallede normal hayat başladı
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Karantina süresi biten mahallede normal hayat başladı

Karantina süresi biten mahallede normal hayat başladı
07.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:44

Karantina süresi biten mahallede normal hayat başladı Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 günlük karantina süresinin bittiği Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Caberfakılı Mahallesinde 3 haftanın ardından normal hayat başladı.

Karantina süresi biten mahallede normal hayat başladı

MANİSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 günlük karantina süresinin bittiği Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Caberfakılı Mahallesinde 3 haftanın ardından normal hayat başladı. Vatandaşlar bundan sonra sosyal mesafe kuralına daha fazla uyacaklarını ayak selamı ile gösterdi.

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında önce 14 gün, ardından da 7 gün olmak üzere toplam 21 gün karantina altında kalarak dış dünyayla teması kesilen Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesinde karantinanın bitmesinin ardından normal hayat başladı. Vatandaşların yüzü gülerken mahallede kurulan pazarda alışverişler yapıldı, sosyal mesafeye uyularak ayakla selamlar verildi.

Mahalledeki karantinanın sona ermesinin ardından Pazar tezgahı açan esnaf Ferhat Kuru, "Virüs yüzünden pazarlarımız kapanmıştı, Allah'a şükür bitti köyümüzde. Pazarımıza da eskisi gibi kurduk. Köyümüze hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Köyde korona hastası kalmadı

Mahalle Muhtarı Mehmet Oğuz, "Bütün köy olarak karantina süresine hep beraber uyduk. Hastalık sadece bir ailede çıkmıştı, farklı ailelerde çıkmamıştı. Ben de o aileye ilaç götürmüştüm hastaneye ben de test yaptırdım ama benimki negatif çıktı ama bütün mahalle 14 gün karantinada kaldık. 14 gün sonra 7 gün daha uzatıldı. 21 günlük süremiz güzel geçti. Herkes birbirine yardımcı oldu. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Hastalarımızın hepsi iyileşti ve sağlıklı. Köyümüzde şuanda hiç kimsede bir rahatsızlık yok. Mutluyuz, herkes bağında bahçesinde güzel bir şekilde çalışıyor." diyerek köyde kimsede bir hastalık kalmadığını söyledi.

"21 gün sonra mutluluğa kavuştuk"

Karantinada geçen 21 günün ardından artık mutluluğa kavuştuklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Osman Gündüz ise şunları söyledi: "21 gün sonra köyümüz artık mutluluğa kavuştu. Pazarımız açık, dışarı gidip gelebiliyoruz. Bankaya, Alaşehir'e gidebiliyoruz, artık her taraf açıldı Allah'a şükür. Bu hastalıktan dolayı artık köyümüzde bir hasta kalmadı. Karantinanın bitmesine bütün köy olarak çok sevindik. Her şey ayağımıza kadar geldi."

Karantina süresi biten mahallede normal hayat başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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