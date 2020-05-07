Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı
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Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı

Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 03:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 03:08

Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından marşlarla memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından marşlarla memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında son iftarlarını yapan vatandaşlar, buradan ayrılırken ellerinde Türk bayraklarıyla otobüslere bindiler.

Karantinada süreleri dolan vatandaşlar bu süreçte verilen hizmetlerinden dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Otobüslerle Türk bayraklarını sallayarak ayrılan vatandaşlar, marşlarla uğurlandı.

Halen koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dan getirilen 300 civarında vatandaş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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