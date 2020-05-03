Karantina süreleri sona erdi, kurban kesip, 100 aileye yardım kolisi dağıttılar
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Karantina süreleri sona erdi, kurban kesip, 100 aileye yardım kolisi dağıttılar

Karantina süreleri sona erdi, kurban kesip, 100 aileye yardım kolisi dağıttılar
03.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:58

YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Muş'taki öğrenci yurduna yerleştirilen 175 Türk vatandaşı, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Muş'taki öğrenci yurduna yerleştirilen 175 Türk vatandaşı, otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Karantina sonunda aralarında topladıkları paralarla kurban kesen vatandaşlar, ramazan için 100 aileye de yardım kolisi dağıttı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 175 kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 19 Nisan tarihinde Muş'a getirildi. Kentteki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından aralarında topladıkları paralarla kurban kesti. Vatandaşlar, kurbanla birlikte 100 aileye dağıtılmak üzere hazırlanan ramazan yardım kolilerini Kızılay'a bağışladı. 

Yurttaki işlemleri tamamlandıktan sonra eşyalarıyla dışarıya çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verildi. Karantina süresi biten kişilerin valiz ve bavulları da dezenfekte edildi. 14 günlük süre boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ekiplerine teşekkürlerini ileten vatandaşlar, otobüslere bindirildi.'BİZE ÇOK İYİ BAKILDI'Yurt bahçesinden kendileri için hazırlanan otobüslere binen kişilerden Ece Günal, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. 14 günlük karantina süresinin çok zor olacağını düşündüğünü belirten Günay, "Ama hızlı bir şekilde geçti çok şükür. Sağ olsunlar burada bizlere çok iyi baktılar. İlk başta Ankara'ya diye biliyorduk. Muş'a geldiğimizde şok olduk ama iyi ki de Muş'a gelmişiz diyoruz şu anda. Gerçekten çok iyi bir şekilde bakıldık bize" diye konuştu.Şaban Sağlam ise, "Bu karantina döneminde gerçekten bizlere yapılanları unutamayız, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Var olsun ki böyle bir devletimiz var bizim" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, 175 Türk vatandaşı adına yurt bahçesinde fidan dikildiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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