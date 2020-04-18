Karantina süreleri dolan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı CEZAYİR'den getirildikten sonra Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait 2 yurda yerleştirilen 320 vatandaş, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

CEZAYİR'den getirildikten sonra Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait 2 yurda yerleştirilen 320 vatandaş, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilen 320 vatandaş, Tokat'ta KYK'a ait Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın yurtlarına yerleştirildi. Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşların 14 günlük karantina süreleri doldu. Yurtlardan tahliye edilen bu kişiler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere binerek şehirden ayrıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Bugün bu kafilelerimizi yolcu ediyoruz. Giderken herkes çok mutlu, teşekkür ederek gidiyorlar. Giderken ellerine maske, eldiven ve yollukları veriliyor. Şu anda yolcu ettiklerimizin arasında hiçbir pozitif hastaya veya basit gribal enfeksiyona bile rastlanmadı. Şu an sağ salim evlerine gönderiyoruz" dedi.Beklentinin üzerinde karşılandıklarını ifade eden misafirlerden Bayram Kaya, "Günlerimiz çok güzel geçti, iyi baktılar. Beklediğimizin üzerinde güzel şeyler oldu, temizlik, yemek, gıda konusunda. İşçiler için 15 günlük bir tatil oldu diyebilirim. İşçi olarak çalışıyorum. Cezayir'den geldik. Hava yolu ile geldik. Tokat Valiliği ve AFAD Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Silaj Memiş ise, "Burada 14 gün karantinada kaldık. Arkadaşlar çok ilgilendi. Her şeyimizle ilgilendi, çok temiz geçti. Ailemize gidiyoruz. Hep ailemiz için sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA