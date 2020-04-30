Karantina süreleri dolan 32 kişi evlerine gönderildi
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Karantina süreleri dolan 32 kişi evlerine gönderildi

Irak'tan Kayseri'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 32 kişi tahliye edildi.

Karantina süreleri dolan 32 kişi evlerine gönderildi
30.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:00

Irak'tan Kayseri'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 32 kişi tahliye edildi.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi Öğrenci Yurduna yerleştirilen, Irak'ta işçi olarak çalışan, aralarında mühendislerin de bulunduğu 31 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

Öte yandan, Irak'ta iş kazası sonucu kalça çıkığı bulunan ve Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören bir işçi de yakınlarıyla birlikte özel ambulansla memleketine gönderildi.

Karantinadan çıkan vatandaşlardan mühendis Hakan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 günlük çok güzel bir karantina süreci geçirdiklerini söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Erkan, "Yurtta her türlü imkan sağlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın valimiz ve müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyoruz. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Karantina süreleri dolan 32 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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