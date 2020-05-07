Karantina süreleri biten, 181 kişi memleketlerine gönderildi
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Karantina süreleri biten, 181 kişi memleketlerine gönderildi

Karantina süreleri biten, 181 kişi memleketlerine gönderildi
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

KÜTAHYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Fransa'dan getirilerek 14 gün Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 181 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

KÜTAHYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Fransa'dan getirilerek 14 gün Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 181 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün önce uçakla Fransa'dan, Kütahya'ya getirilerek Dumlupınar üniversitesi içindeki yurtlara yerleştirilen 181 kişinin karantina süreleri doldu. AFAD, Gençlik Spor ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla yurtlardan çıkartılanlar 11 otobüse bindirilerek 38 farklı şehirdeki memleketlerine uğurlandı. Yurttan çıkanlara Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ceviz ve badem fidanları hediye edildi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Fransa'dan gelenlerin 14 günlük karantina sürelerini doldurduğunu ifade ederek, "Fransa'dan gelen misafirlerimizi bugün yolcu ediyoruz. 11 otobüs ile 38 farklı ile 181 vatandaşımız evlerine dönüş yapıyorlar. Bugüne kadar yurt dışından gelerek yurtlarımızda ağırladığımız bin 500 vatandaşımız oldu. En son grubumuz Irak'tan gelen 149 misafirimiz önümüzdeki hafta tahliye edilecekö dedi. Fransa'dan gelen yolcular arasında yer alan Mehmet Celal Fenerci, yurtta çok güzel imkanlarla bakıldıklarını ifade ederek, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlar gerçekten çok güzel. Allah yokluklarını eksikliklerini vermesin. Biz hiçbir şekilde eksiklik hissettirmediler. Türkiye'ye girdiğimiz andan itibaren ilgi alaka gerçekten çok güzeldi. Biz orada maske bile bulamıyorduk. Allah devletimizden milletimizden razı olsun mutlu ve sevinçliyiz. 14 gün sıkıldık ama sağlığımız için çok iyi. Buradaki arkadaşlarda bizi evimizde gibi hissetmemizi sağladılarö dedi.

Erasmus öğrencisi Yekti Ertürk ise karantina sürecinde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını belirterek, "Bizi çok güzel bir şekilde getirdiler. Kaldığımız yer çok güzel, yemekler çok güzel hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Birde çok büyük ve zor bir organizasyon birçok farklı kurumun bir araya gelerek yaptığı zor bir iştiö diye konuştu. Karantinada kalanlardan Yusuf İnce de herkese teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri, Dışişleri ve Sağlık bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Kütahya Valiliği ve Müftülüğüne teşekkür ediyorum. Buradaki bize hizmet veren kişilerin ömürleri uzun olsun. Ben 73 yaşındayım bana güzel bir hayat oldu bu. Hepsinden Allah razı olsunö dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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