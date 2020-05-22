Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu
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Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu

Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malatya'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, yetkililer ve yurt çalışanlarına minnettarlıklarını dile getiriyor.

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu
22.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:59

Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malatya'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, yetkililer ve yurt çalışanlarına minnettarlıklarını dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan ve Cezayir'den getirilen 300 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Türk Kızılayı, AFAD ve yurt yönetimince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, beş yıldızlı otel konforunda karantina sürecini tamamlamanın memnuniyetiyle yetkililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Eşref Bitlis Yurdu'ndan ayrılan ve aralarında 9 Cezayir vatandaşının da bulunduğu 300 kişi, yurt görevlileri tarafından evlerine uğurlandı.

"Sanki evimize girdik"

Azerbaycan'dan dönen Hasan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunda sunulan hizmetten memnun kaldıklarını, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Karantina sürecini sorunsuz geçirdiklerini anlatan Çakır, "Görevliler, burada belirli saatlerde müzik çalarak, bizimle eğlendiler, hep coşturdular. Her konuda bizlerle ilgilendiler. Odalar çok güzel, hiç sıkıntı yok. Geldiğimizde diş fırçasından havlusuna, terliğine kadar hepsi odalarımızda mevcuttu, sanki evimize girdik, her konuda 10 numara." dedi.

Mustafa Çakır da kaldıkları odaları çok beğendiğini belirterek, "Odalar süper, öyle olduğu için çıkarken paspas yaparak, temizlik yaparak çıktım." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Harun Özgüden ise devletin kendilerini yurda getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıktığını ve bunun kendilerini gururlandırdığını anlatan Özgüden, "Allah devletimize zeval vermesin. Birçok devlete nazaran devletimiz her türlü arkamızda olduğunu bize hissettirdi. Bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Bayağı sıkıntılı bir süreçti, şükür vatanımıza geldik, çocuklarımıza kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Psikolojik olarak rahatladık." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin, milletimizin, vatanımızın kıymetini bilelim"

Cezayir'de tesisatçı olarak çalışan Ramazan Çalışkan, kendilerine sunulan tüm imkanlar için yetkililere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Diyecek bir şey yok, devletimizin, vatanımızın kıymetini bilelim. Yurt çok iyiydi hiç sıkılmadık. Yemeğimiz, çayımız kapımıza geldi, günlerimiz sıkıcı geçmedi. 'Bir an önce günümüz geçsin.' diye bir düşüncemiz olmadı. Odalarda hijyen ve temizlik sonsuz yani her şeyi düşünmüşler, diş fırçası, ıslak mendil, şampuan sonsuz bir hizmet var. Devletimizin, milletimizin, vatanımızın kıymetini bilelim."

Cezayir'de inşaat sektöründe çalışan Nevzat Şahin de devletin kendilerine fazlasıyla olanak sunduğunu belirterek, minnettarlığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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