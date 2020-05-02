Karantina sürecini Ordu'daki yurtta geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina sürecini Ordu'daki yurtta geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı

Karantina sürecini Ordu'daki yurtta geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı
02.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:18

Polonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan ve sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlanan 212 kişiden bazıları, duygularını geride bıraktıkları mektuplara döktü.

Polonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan ve sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlanan 212 kişiden bazıları, duygularını geride bıraktıkları mektuplara döktü.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndan sabah saatlerinde ayrılan Nuriye Arbay, geride bıraktığı mektupta, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.

Uçaktan indiği andan itibaren güler yüzle karşılandığını belirten Arbay, karantina günlerinin, son güne kadar çözüm ve ilgi odaklı olunması sayesinde unutmayacağı anıları arasında yer alacağını aktardı.

Arbay, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür ederek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri burada karantina süresi boyunca ağırlayan, bu organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, söz konusu kurumların özveri ile çalışan bizim gördüğümüz ve görmediğimiz personellerine ve odalarını kullandığım genç kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal ediniz."

"İnsan hiç karantina süresi uzasın ister mi?"

Mektubunda soyadını belirtmeyen Zeynep ise "İnsan hiç karantina süresi uzasın ister mi? Ama Türkiye'deysen istiyormuş. Canım ülkem yine beni şaşırtmadı ve vatandaşlarına olan sadakatini gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." görüşlerini aktardı.

Muhammet Bera Koç da buraya gelmeden önce telaşlandığını anlatarak, "Ama sizi gördüğümde tüm kaygılarım dağılıp yok oldu. Bize gerçekten bir aile gibi oldunuz. Güler yüzlülüğünüzle, yardım severliğinizle bana gerçekten çok şey öğrettiniz." şeklinde duygularını dile getirdi.

Görevlilerin sabah akşam kendileri için yorulmak nedir bilmeden uğraştıklarının altını çizen Koç, "Bu topraklarda insanlığın hala ölmediğine dair umutlarımı yeşerttiniz. Burada ailemden uzakta bana aile oldunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yargıtay, polise 'Seni sürdüreceğim' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aslı Enver Ozan Güven Gülben Ergen Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Jose Sosa Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Karantina sürecini Ordu'daki yurtta geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 18:06:26. #1.14#
title