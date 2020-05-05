Karantina sürecini Ordu'da geçiren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar
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Karantina sürecini Ordu'da geçiren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar

Karantina sürecini Ordu'da geçiren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar
05.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek Ordu'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan minnettarlıklarını yazdıkları duygu yüklü mektuplarla ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek Ordu'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan minnettarlıklarını yazdıkları duygu yüklü mektuplarla ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya ve Azerbaycan'dan getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, yaşadıkları süreci mektuplarında anlattı.

İlahe Yortlu, mektubunda kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "En büyük devlet bizim devlet. Bize sahip çıktığı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve burada bizim hizmetimizde bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Erdoğan'a uzun ömür versin." ifadelerini kullandı.

Birol Ak da mektubunda, "Allah devletimize zeval vermesin. Burada bize emek harcayan yurt müdüründen en alt hizmetliye kadar bizleri memnun etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz. Hepsinden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Gül ise devletin kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı memnun olduğunu belirterek, yurt dışından getirilmelerini sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Natiga Dinçer, mektubunda, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Biz sabırlı ve güçlü bir ülkeyiz." ifadelerine yer verdi.

Veysel Korucu, eşi Sudaba Korucu ile birlikte kaleme aldığı mektubunda devlet yetkililerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ordu'da bize emeği geçenlerinden hepsinden Allah razı olsun. Bütün herkese haklarını helal etmesini istiyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Azerbaycan kardeşliğimiz. İki bayrak bir millet, iki bayrak tek millet. Ne mutlu Türkiye diyene."

Aygun Babayeva da hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, mektubunda şunları kaydetti:

"Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Burada bizlere emek verenlere teşekkür ederiz. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal olsun."

Samir Babaoğlu'da mektubunda "Başta Cumhurbaşkanımıza, İşçileri Bakanımıza, Ordu Valiliğine, AFAD ve Kızılay ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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