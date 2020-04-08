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Karantina sürecinde sorunlu konuları erteleyin!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç Dr. Gül Eryılmaz, koronavirüs kaynaklı koronavirüs sürecinde çift ilişkilerine dair değerlendirmelerde ve önemli tavsiyelerde bulundu.

08.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:05
Karantina sürecinde sorunlu konuları erteleyin!

Bireysel iyilik hali, ilişkinize iyi gelecek

Covid-19 salgını, eğitimden ekonomiye iş hayatından ilişkilere kadar pekçok alanda değişiklikleri beraberinde getirdi. Evde geçirilen zamanın artmasından çift ilişkilerinin en çok etkilendiğini belirten uzmanlar, özellikle iletişim sorunu olan ve daha önce ilişkilerinde krizler atlatan çiftlere bu dönem için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Yeni şeyler öğrenmenin ya da bir hedef belirlemenin önemini vurgulayan uzmanlar, "Bu durum kişisel alan yaratmanıza ve size iyi gelmesini sağlayacak. Bireysel iyilik, kendini ve diğerini koruma davranışı ilişkiye de iyi gelecektir" önerisinde bulundu. Uzmanlar, eski çatışmaların ya da sorunlu konuların ertelenmesini öneriyor.

Karantina zorunluluğu endişeleri artırabilir

Karantina günlerinde evde sürekli vakit geçirmenin çiftler için kaygan bir zemin oluşturabileceğini belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, "Çiftlerin bu günlerde evde fazlaca vakit geçirmeleri belki de karantinada kalmak zorunlulukları ilişkileri hakkında endişelerinin artmasına neden olabilir. Şu bir gerçek ki karantinalı günler sonrası çift ilişkilerinin nasıl etkileneceğini kestirmemiz oldukça zordur. Kahramanın kim olduğu büyük savaşlarda belli olur sözünü bu zorlu zamanlar için kullanabiliriz" dedi.

Süreç riskler ve fırsatlar barındırıyor

Eryılmaz, bu sürecin bazı birlikteliklere iyi gelirken bazı ilişkilere yük getirebileceğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle iletişim sorunu olan çiftler, daha önce kriz dönemlerini sorunlu geçirenler, psikolojik dayanıklılığı zayıf olanlar ve ilişki sorunu yaşayanlar için çeşitli riskleri beraberinde getirebileceğini göz ardı edemeyiz. Diğer yandan da bu zamanlar sorunlu ilişkiler için fırsat da olabilir. Ama yine de ilişkilerin pozisyonları ya da yapısı nedeniyle beklenmedik iyileşmeler ya da kötüleşmelere de hazır olmak gerekir."

Bu tavsiyelere kulak verin

Doç Dr. Gül Eryılmaz, karantina sürecinde ilişkiler açısından daha sağlıklı atlatabilmek için önerilerini şöyle sıraladı:

- İlk olarak, belirsizlik kaygısı hâkim olduğu için evde zamanı belirleyin ve düzenleyin. Öncelikle kendi zamanınızı düzenleyin. Gün içinde yapacaklarınızı planlayın ve onlara uyun. Böylelikle hem kendinize vakit ayırırsınız hem de eşinizle daha kaliteli bir vakit geçirebilirsiniz. Yan yana olmak beraber vakit geçirmek değildir.

- Evde çocuklar varsa anne baba rolleri de devreye girdiği için rol karmaşası olabilir. Evdeki stres ebeveyn rolleri üzerinden çatışmalara neden olabilir. Çocuklar da kurallara uymamak için ve bazen rahatlığa kaçmak için anne ya da babanın kurallarını delmek isteyecektir. Bu durum çatışmaları artıracak ve sonuçta çift ilişkisini etkileyecektir. Bu nedenle evde çocuklarla ilgili iş bölümü ve kararların uygulanması konusunda da bir plan yapılmalı.

- Eski çatışmaları ya da sorunlu konuları erteleyin. Anlaşamadığınız konuları erteleyin çünkü bu konularda iki taraf da savunmaya geçecektir. Bu da çiftler arasında kavgalara hatta küslüklere neden olacaktır. Strateji belirleyin ve hemfikir olduğunuz konularda konuşun.

- Sürekli hastalık konuşmayın ve evde oluşan rutinler içinde kalın. Kaygı kontrol edilemediğinde beyin kontrol ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyacı da en yakınını kontrol ederek yaşıyor olabilir. Özellikle hastalık tehdidi nedeniyle hijyen kontrolü ve bu konuda aşırıya gitme, eşlere özel alan tanımama davranışları ilişkiyi etkileyecektir.

- Yoga ve derin nefes alma egzersizleri ile bedeninizi gevşetmeyi deneyin. Ayrıca, beyin hedefi sever. Bu da strese iyi gelir. Dolayısı ile yeni şeyler öğrenme ya da diğer konularda kendinize hedef belirleyin. Bu kişisel alan yaratmanıza ve size iyi gelmesine sağlayacak. Bireysel iyilik, kendini ve diğerini koruma davranışı ilişkiye de iyi gelecektir.

- Ruhsal, fiziksel ve duygusal olarak kişisel bakım uygulayın. Amacınız bu üç alanda kendinizi yeniden şarj etmek ve bakımını yapmak olmalıdır. Böylece eşinize ve ailenize de katacaklarınız olacaktır.

Kaynak: Bültenler

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