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Kaspersky, Banka, Ekonomi

Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı

Kaspersky uzmanları, online alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında artış tespit etti.

13.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:38
Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı

Kaspersky uzmanları, online alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında artış tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, 2019'un ilk çeyreği ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, sahte alışveriş siteleri üzerinden saldırıya uğrayan kullanıcıların oranının yüzde 9'dan yüzde 18'e çıktığı, yayın servislerinde ise bu oranın üç kat artarak yüzde 4'e ulaştığı belirlendi.

Salgın sürecinde insanlar evlerinde olduklarından yayın platformları ve alışveriş siteleri gittikçe daha popüler hale geliyor.

Siber suçlular da bu noktada, ünlü alışveriş sitelerini veya yayın platformlarını taklit eden ve sahte web sayfaları veya banka bilgileri karşılığında bu platformlara ücretsiz erişim verdiğini iddia eden siteler hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatiana Sidorina, evde kalmak isteyen veya zorunda olan insanların gıdadan eğlenceye kadar hemen her şeyi internetten almaya çalıştığını belirterek, bu durumun online alışveriş sitelerine ve hizmetlere talebi artırdığını kaydetti.

İnsanların can sıkıntısından alışverişe yönelmesi ve ekonominin hareketlenmesi için yapılan kampanyaların da siber suçlular için ideal bir ortam oluşturduğunu aktaran Sidorina, "Ayrıca bu durum yayın servislerine de büyük bir yük bindiriyor. Servislerin yavaşlaması, insanları içeriklere erişmek için alternatif yöntemler aramaya sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Sidorina, şunları kaydetti:

"Yayın servisleri ve alışveriş siteleri bu sıkı karantina döneminde önemli kaynaklara ve eğlenceye erişmemizi sağlayarak büyük rahatlık sunuyor. Ancak, filmler, oyunlar ve diğer içerikler için güvenilir ve yasal platformlardan uzaklaşmak siber suçluların işine geliyor ve kullanıcıları saldırılara açık hale getiriyor. Alternatif içerik kaynakları bulmak çekici gelse de kullanıcılara sabırlı olup güvenilir yayın kaynaklarını bırakmamalarını tavsiye ediyoruz."

Güvenilir kaynaklara ve servislere bağlı kalın

Öte yandan, dolandırıcılar "Kara SEO" yöntemleriyle sahte siteleri arama sonuçlarının arasına sokabiliyor.

Saldırganlar yasaklanan ve onaylanmayan yöntemler kullanarak bu sitelerin arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmasına çalışıyor.

Bu yöntemlerle arama motorlarının, kullanıcı talebiyle ilgili olmayan sonuçları üst sıralarda çıkarması sağlanıyor.

Kaspersky, siber suçluların faaliyetlerinden korunmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

"Abone olduğunuz güvenilir kaynaklara ve servislere bağlı kalın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen içerikleri, URL biçimine ve şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.Sahte siteler gerçeğe çok benzer fakat bunu fark edebileceğiniz bazı anormallikler de vardır. Ödemelerde mümkünse kredi kartı kullanın ve kredi kartı bilgilerinizi yayın sitelerine kaydetmekten kaçının.

Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkat edin. Bunlar genellikle gerçek değildir. Gelen teklifi web sitesinde kontrol etmek için e-postalardaki bağlantılara tıklamak yerine adresi kendiniz yazın. Her bir online hesabınızda başka yerde kullanmadığınız, karmaşık parolalar kullanın."

Kaynak: AA

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