Karantina sürecinde odasında kaldıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina sürecinde odasında kaldıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediler

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan vatandaşların duyguları, bıraktıkları mektuplara yansıdı.

Karantina sürecinde odasında kaldıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediler
22.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:00

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan vatandaşların duyguları, bıraktıkları mektuplara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan getirilerek Ordu'da karantinaya alınan ve Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlanan Türk vatandaşları arkalarında duygulandıran mektuplar bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nun 227 nolu odasında kalan Melike-İsmail Demirci çifti, birlikte kaleme aldıkları mektuplarında odalarını kullandıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediklerini yazdı.

Demirci çifti, mektuplarında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere büyük bir teşekkür borçluyuz. Yurtlarınızdan apar topar çıkmaz zorunda kaldınız. Odalarınızı bizlerle paylaştınız. Kaldığımız süre içerisinde odanıza çok iyi baktık. Gözünüz arkada kalmasın. B Blok 227 nolu odada kalıyorduk. Sizlerle tanışmayı çok isteriz. Bu odada kalan arkadaşlarımızın eğitimine eşimle birlikte bir miktar katkıda bulunmak isteriz."

Mektupta iletişim numaralarını da yazan çift, "İletişim numarasından bizlere ulaşırsanız çok mutlu oluruz. Umarım hayalleriniz gerçek olur." ifadesini kullandılar.

Elif Ünlü öğrencilere ve AFAD görevlilerine bir miktar para bıraktı

Öte yandan yurtta 215 nolu odada kalan Elif Ünlü, iki ayrı mektubunda odalarını kullandıkları öğrencilere ve yurtta kendilerine destek olan AFAD görevlilerine bir miktar Amerikan doları bıraktı.

Ünlü, kız öğrencilere yönelik mektubunda şunları yazdı:

"Altı gün boyunca odanız bana emanetti. Bu katta epeydir karantina macerası yaşandı ve dostluklar kuruldu. Kısa da sürmüş olsa biz çok rahat ettik. Size gitmeden ufak bir şey bırakıyorum. Umarım katkım olur."

Yaşının 28 olduğunu mektubunda yazan Ünlü, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Yeniden başlamaktan, fikrinizi söylemekten ve kadın olmaktan korkmayın. İstediğinizi giyinin, istediğinizi düşünün. Gelecek kaygınız olmasın. Su akar yolunu bulur. Atatürk'ün ilke ve inkılapları yolunuza ışık olsun, aydınlatsın."

Elif Ünlü, AFAD ekibine yönelik yazdığı kısa mektubunda da "Çok değerli AFAD ekibi çorbada benim de tuzum olsun istedim. Yaptıklarınız için size herkes adına teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu ve daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Hülya Bulut da mektubunda Amerika'da kaldığı sürece hep kaygılı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Biz bir oldukça, diri oldukça, hep yan yana omuz omuza oldukça hep güçlü bir Türkiye olacağız. Amerika'da kaldığım sürece hep bize ne olacak, çocuklarıma ne olacak kaygısı ve korkusu yaşıyordum. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun kendi ülkemdeyim ve güvendeyim."

Çiğdem Yılmaz da mektubunda Ordu'da karantinada kaldıkları sürece kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyetini kaleme alarak şunları yazdı:

"Çok güzel bir karantina süreci geçirdik. Bu süreçte eksiklerimizi yerine getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve ekibine teşekkür ederim. Sabrınıza ve çalışkanlığınıza hayran kaldım. Umarım tüm işleriniz rast gider. Her şey gönlünüzce olsun."

Mektubunda ismini vermek istemeyen bir kişi, karantina sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Vali Seddar Yavuz'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Kızılay ve AFAD görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülçin Ergül Hatice Çarpar Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Can Bartu Bülent Uygun Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Karantina sürecinde odasında kaldıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 12:00:22. #1.14#
title