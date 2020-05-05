Karantina Sürecinde Evinin Duvarını Kırdı ve 120 Yıllık Tünel Keşfetti!
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Karantina Sürecinde Evinin Duvarını Kırdı ve 120 Yıllık Tünel Keşfetti!

Karantina Sürecinde Evinin Duvarını Kırdı ve 120 Yıllık Tünel Keşfetti!
05.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:44

Karantinada vaktini evinde geçiren bir kişi, evinin duvarını kırdı ve 120 yıllık bir tünel keşfetti. Diğerlerinden farklı olduğuna inandığı duvarı kırdı ve arkasında 120 yıllık bir tünel buldu.

Karantinada vaktini evinde geçiren bir kişi, evinin duvarını kırdı ve 120 yıllık bir tünel keşfetti. Diğerlerinden farklı olduğuna inandığı duvarı kırdı ve arkasında 120 yıllık bir tünel buldu.

İngiltere'nin Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, Koronavirüs sürecinde yeni aldığı evinde vakit geçiriyor ve ev içerisinde tadilat çalışmaları yapıyordu. Bu sırada duvarlardan birinin dokusunun diğerlerinden farklı olduğunu gören Brown, duvarı kırdı ve duvarın arkasında 120 yıllık bir tünel keşfetti.

120 yıllık tünel buldu

İngiltere'de yaşayan Jake Brown, hepimiz gibi Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyor ve evinde vakit geçiriyordu. Sıkıntıdan ev içerisinde çeşitli çalışmalar yapan Brown, bu çalışmalar esnasında duvarın birinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Duvarda ufak bir delik açan ev sahibi, duvarın arkasında büyük bir boş alan olduğunu gördü. Ardından duvarı kıran Brown, duvarın arkasında bir tünel olduğunu fark etti.

Yapılan incelemeler sırasında tünelin içerisinde 1964 yılından kalan eski bir gazete buldu. Bunun yanında yine tünelin içerisinde 1900'lerden kalma bir boya kutusu da buldu. Gördüklerinden sonra tarihçi arkadaşına haber veren ev sahibi, daha önce bu bölgenin altında büyük bir tepe olduğunu ve o zamanlar evlerin kiler gibi yerlere yerleştirildiğini belirtti. Tabi zamanla bu evlerin şarap mahzenlerine veya mağara tipindeki banyo alanlarına dönüştüğünü de dile getirdi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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