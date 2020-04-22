Karantina sürecinde çocuklara nasıl davranılmalı? Bu dönemi daha verimli geçirmek için ebeveynler hem kendileri hem de çocukları için neler yapabilir? Psikolog Tuğçe Rabia Tuncel bu soruyu sizler için yanıtladı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında okullar kapatıldı ve evden eğitim süreci başladı. Bu süreç, boş zamanlarında dışarı çıkamadıkları ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için çocukların psikolojisi olumsuz etkileyebilir, bu da ebeveynleri ile sorun yaşamasına sebep olabilir. Uzm. Psikolog Tuğçe Rabia Tuncel, karantina sürecinde çocukları ile verimli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere şu önerilerde bulundu: " Ya çocuğum evde sıkılırsa? Ya derslerinden çok geri kalıp başarısız olursa gibi sorulardan dolayı stres düzeyimiz artabilir. Bu noktada önemli olan çocuklarımıza bunu fazla yansıtmamak çünkü onlar iyi bir gözlemci oldukları için ebeveynlerinin duygulanımlarını hemen hissederler. Kaygılanmak bu dönemde oldukça doğaldır, önemli olan soğukkanlı olup kaygımızı yönetmektir. Sizin streslendiğinizi farkettiklerinde onlarda daha gergin olabilirler. Bu yüzden evde kaldığımız bugünleri çocuklarla birlikte bir fırsata çevirebiliriz. Öncelikli olarak yapmamız gereken kendimizden başlamaktır. Biz bu süreçte ne hissediyoruz ve ne düşünüyoruz. Düşüncelerimiz ve duygularımızı, çocuklarımız hemen farkettikleri için olumsuz olan duygu ve düşüncelerimizi onlara da yansıtabiliriz. Bunun olmasını engellemek adına bu duygu ve düşüncelerle çalışılması gerekmektedir. İkinci olarak çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini dinlemelisiniz. Sıkılmalarından korkmamalısınız. Sıkılmakta bir duygudur ve bu duyguyu yaşamasına izin verilmelidir. Kaliteli zaman geçirme konusunda öncelikli olarak sınırların iyi belirlenmesi gerekmektedir. Çocuklar doyumsuz olduklarından bu süreci sınırlandırma ve bitirme konusunda zorlanacakları için biz önceden çocuklarımıza bu sınırları anlatmalı ve bu sınırlara biz de sadık kalmalıyız. Kendi koyduğumuz sınırları aşmamalıyız. Örneğin "saat 12:00 'de işim bitiyor. Seninle birlikte … oyunları oynayalım. Bu oyunlar bittikten sonra kalan birtakım işlerimi halletmeliyim daha sonra seninle yine oyunlar oynayacağız" gibi. Karantina sürecinde dikkat edilmesi önemli olan bir diğer konu a çocuklarımızın tablet, telefon, televizyon gibi teknolojik aletlerle normal düzeyden fazla zaman geçirmesi. Bu sebepten dolayı ilerleyen dönemlerde dikkatleri ile ilgili sorun yaşayabilirler. Ebeveynler olarak teknolojik aletlerin kullanımı ile ilgili sınırları iyi belirlemeli ve belirlediğimiz sınırları uygulamalıyız."

OKUL ÖNCESİ ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA VİRÜSTEN BAHSEDİLMEMELİ

Okul öncesi çocuklara virüsten bahsetmek doğru değil olmadığını söyleyen Uzm. Psk. Tuğçe Rabia Tuncel sözlerine şöyle devam etti:"Virüs yerine alacağımız önlemlerden bahsedebiliriz. Eğer haberlerden ya da günlük hayatımızda yapılan sohbetlerde sizi duydular ise onlara önlemlerle birlikte güvende olduğunuzu bilmeye ihtiyaçları vardır. Bu dönemde güvendeyiz kelimesini duymak ve hissetmek oldukça önemlidir. Okul dönemi çocuklarına ise korona ile ilgili okullarda eğitim verildiği için onlara anlatmak önemlidir. Eğer çocuklarınızın sorularına nasıl cevap vereceğinizden emin değilseniz çocuğunuza 'bu soruyu biraz araştırmalıyım araştırmalarım sonucunda sorunu cevaplayacağım' deyip daha sonrasında o soruyu araştırıp cevaplandırmanız gereklidir. Bu süreçte onları dinlemek ve anlamak oldukça önemlidir. Çocuklara virüse karşı önlemler konusunda sürekli söylemde bulunmak, onların bu önlemlere uymamasına ve bu davranışlara direnç göstermesine sebep olabilir. Bu söylemler yerine çocuğunuz önlem almada zorlandığı konuda hemen dikkatini başka bir yere çekme... Örneğin; elini ağzına götürüyorsa 'hadi gel seninle birlikte oyuncaklarla oynayalım' gibi elini ağzına götürmek yerine farklı bir yere dikkatini yönlendirmek önemli olacaktır."

Kaynak: Bültenler