Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Muş'tan memnun ayrıldı
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Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Muş'tan memnun ayrıldı

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Muş'tan memnun ayrıldı
04.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:06

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Muş'taki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Muş'taki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.

KKTC'den 19 Nisan'da uçakla Muş'a getirilen 175 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Müştakbaba Öğrenci Yurdundaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Türk Kızılay Muş Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, otel konforunda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Karantina sürecinde misafirlere yönelik moral konseri ve çeşitli etkinlikler düzenleyen yurt yönetimi, 175 kişi adına künyeli birer fidan da dikti.

AFAD, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü ve yurt yönetiminin yakından ilgilendiği vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

"Misafirlerimizi buradan memnun şekilde uğurladık"

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, 19 Nisan'da KKTC'den gelen 175 vatandaşı Muş'ta misafir ettiklerini kaydetti.

Karantinanın 14 gün sürdüğünü aktaran Güler, "Kurumlarımız, koordinasyon içerisinde, misafirlerimizin mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalıştılar. Yurt idaresi olarak kendilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü imkanı personellerimizle gece gündüz çalışarak sunmaya gayret gösterdik. Kendileri de çok mutlu olduklarını söylediler. Misafirlerimizi buradan memnun bir şekilde uğurladık. Bu bizim için onur vericiydi." diye konuştu.

"Bir dediğimiz iki olmadı"

Karantina sürecinin ardından Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlanan Ezgi Akşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gün karantina sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

"Bizimle çok yakından ilgilendiler, bir dediğimiz iki olmadı. Mesajlarımıza anında cevap verdiler." diyen Akşan, şöyle konuştu:

"Her ihtiyacımız karşılandı. Çok güzel baktılar, aile ortamını aratmadılar. Hepsi çok samimiydi. Bir yanımız gitmek bir yanımız da kalmak istiyor. Böyle insanları tanıdığımız için çok mutluyuz. İnşallah yolumuz buraya düşer, hepsiyle bir daha karşılaşırız. Kıbrıs'ta diyetisyenlik bölümü okuyorum. Ailemin yanına dönüyorum. Bize böyle bir imkanı tanıdıkları için çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ediyorum."

Osmaniye'ye uğurlanan Özlem Yıldız ise hiç ummadığı kadar memnun ayrıldığını belirterek, "Hizmet çok güzeldi. Ailemizden bir parça gibi oldular. 14 günün bu kadar güzel geçeceğini düşünmemiştim. Özellikle 23 Nisan'da yaptıkları etkinlik çok güzeldi. Karantina sürecinin bu kadar hızlı geçeceğini beklemiyordum. Kıbrıs'ta ikamet ediyorum, 13 yıldır oradayım. Çocuklarımı Türkiye'ye göndermiştim. 2 ay onlardan uzak kaldım. İnşallah onlara kavuşunca daha güzel olacak. Tek dileğim bu virüsün bitmesi." ifadelerini kullandı.

Memleketlerine uğurlanan diğer vatandaşlar da gösterilen ilgiden dolayı yurt çalışanları ve görevlilere teşekkür ederek, devletin kendileri için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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