Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketine uğurlandı

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketine uğurlandı Rize'de, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 196 kişi, karantina süresinin dolmasıyla memleketlerine gönderildi.

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketine uğurlandı

RİZE - Rize'de, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 196 kişi, karantina süresinin dolmasıyla memleketlerine gönderildi.

17 Nisan tarihinde özel uçak ile Ukrayna'dan Trabzon'a, buradan da karayoluyla Rize'ye getirilerek Devlet Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirilen 196 kişi karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci biten vatandaşlar kendileri içinin özel hazırlanan otobüslere sosyal mesafe kuralı korunarak yerleştirilince memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA