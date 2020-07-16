Karantina süreci tamamlanan 5 bin nüfuslu köyde hayat normale döndü Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki defa karantinaya alınan yaklaşık 5 bin nüfusa sahip köyde hayat normale döndü.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki defa karantinaya alınan yaklaşık 5 bin nüfusa sahip köyde hayat normale döndü.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilki 21 Nisan, ikincisi 22 Haziran'da 14'er gün karantinaya alınan Cumayanı köyünde pozitif vaka kalmadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, il genelinde Kovid-19 konusunda gerekli bütün önlemlerin alındığını, şu ana kadar 11 bini aşkın testin yapıldığını söyledi.

Karabük'te koronavirüs sürecinde başarılı bir süreç yürüttüklerini anlatan Gürel, "Zaman zaman vaka görülen alanlarda karantina uygulanıyor. Cumayanı köyümüzde de iki defa karantina uygulandı. Karantina bitti ve orada hayat normale döndü. Öncelikle sabırlarından dolayı köylülerimize teşekkür ediyorum. Köyümüzde yeniden vaka olmaması için vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Köyümüzde sosyal mesafe kuralına uyulmalı ve maskesiz sokağa çıkılmamalı. Köylülerimizin daha titiz davranacağı inancındayım." diye konuştu.

İl genelinde bir mahallede ve bir sokakta halen karantina uygulandığını aktaran Gürel, vatandaşlardan sabırlı olmalarını ve belirlenen kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: AA