Karantina süreci sona erdi
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Karantina süreci sona erdi

05.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:34
Karantina süreci sona erdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mutasyonlu virüs taşıdığı gerekçesiyle karantinaya alınan 7 hastanın karantina süreci sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mutasyonlu virüs taşıdığı gerekçesiyle karantinaya alınan 7 hastanın karantina süreci sona erdi. Son yapılan testler sonrasında hastalığa ait emarelere rastlanılmadığı ve vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Şubat ayı içerisinde ilçeye bağlı Yeşilkent ve Yeni mahallede ikamet eden 2 hane fertlerinde mutasyonlu virüse rastlanılmıştı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından 14 günlük karantina kararı alınarak uygulanmaya başlamıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da hastaların bulunduğu konutlarda 24 saat aralıksız olarak nöbet tutuldu. Bugün itibariyle karantina sürecinin tamamlanması ile birlikte bu konutlarda hayat normale döndü.

Yetkililer, vatandaşların hastalık bitiyor düşüncesiyle rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtirken tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarıda bulundular. - BİLECİK

Karantina süreci sona erdi
Karantina süreci sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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