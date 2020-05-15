Karantina süreci geride sıcak dostluklar bıraktı Karantina süreci geride sıcak dostluklar bıraktı Malatya'da 14 günlük karantinada kalan gurbetçilerden kimisi mektup kimisi harçlık bıraktı Malatya'ya da şuana kadar 3 kafile gelirken, yurtlarda karantina süresi dolan gurbetçilerden ise geriye duygu yüklü mektuplar ile odalarında...

Karantina süreci geride sıcak dostluklar bıraktı

Malatya'da 14 günlük karantinada kalan gurbetçilerden kimisi mektup kimisi harçlık bıraktı

MALATYA - Malatya'ya da şuana kadar 3 kafile gelirken, yurtlarda karantina süresi dolan gurbetçilerden ise geriye duygu yüklü mektuplar ile odalarında kaldıkları öğrencilere harçlıklar kaldı.

Korona virüs salgını ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yurda getirilerek 14 gün gözetim altında tutuluyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte çeşitli ülkelerde çalışan veya öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, özel uçaklarla Türkiye'ye getirilerek 14 günlük gözetim süreçlerinin ardından evlerine gidiyor.

Bu süreçte yurt dışından getirilen Türk vatandaşların 14 günlük karantina altına alındığı illerden biri olan Malatya'da da, şuan için Suudi Arabistan'dan getirilenler bulunuyor. Kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna ait çeşitli öğrenci yurtlarında konaklayan gurbetçilerden ise geriye sıcak dostluklar kalıyor. Karantina süresi dolan ve memleketlerine gönderilen gurbetçilerin kimisi, bu süreçte yaşadığı duygularını mektuplara dökerken, kimisi ise odasında kaldığı öğrenciyi unutmayarak harçlık bırakıyor. Odada bulduğu çayı içtiği için parasını bile bırakan gurbetçilerin birçoğu ise gittiği memleketinde de Malatya'yı unutmayarak, yurt çalışanlarına yöresel ürünlerini göndermeyi de ihmal etmiyor.

Battalgazi Öğrenci Yurt Müdürü Nida Sel, yurtlarında şu an 3'üncü kafilenin kaldığını ve Pazartesi günü itibariyle evlerine gönderileceklerini belirterek, "Bugüne kadar 2 kafile sağ salim evlerine gittiler. Hiç bir hastamızda pozitif çıkmadı, her şey çok güzel geçti" dedi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlardan geriye güzel mektuplar kaldığını ifade eden Sel, " Başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, yurt çalışanlarına, tüm ekiplere ayırt etmeden teşekkür sunup mektupları bırakıp gitmişler. Duygu dolu mektuplar bırakmışlar. Mesela öğrencimizin odasında çay bulup içmiş, onun parasını bırakıp gitmiş. Öğrenciden bizden helallik istemiş, zarfın içerisine para bırakmış gitmiş. Bunun gibi çok şeyler oldu. Hatta gittikten sonra bizi hala arayanları oluyor. Kendi memleketlerinde ki meşhur olan yöresel ürünleri gönderiyorlar. Geçen gün Çorum'dan leblebi geldi mesela. Sürekli arayıp soruyorlar bizleri, hatta yurda bağışta bulunmak isteyenler bil var. Burada gayet sıcak dostluklar kurduk, çok memnun ayrıldılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA