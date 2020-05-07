Karantina süreci biten vatandaşlar uğurlanıyor

Karantina süreci biten vatandaşlar uğurlanıyor Azerbaycan'dan 14 gün önce Ordu'ya getirilen 181 Türk vatandaşı, memleketlerine gönderildi Azerbaycan'dan 14 gün önce Ordu'ya getirilen Türk vatandaşları, karantina süreçlerini tamamladı.

Karantina süreci biten vatandaşlar uğurlanıyor

Azerbaycan'dan 14 gün önce Ordu'ya getirilen 181 Türk vatandaşı, memleketlerine gönderildi

ORDU - Azerbaycan'dan 14 gün önce Ordu'ya getirilen Türk vatandaşları, karantina süreçlerini tamamladı. Otobüsler ile memleketlerinde gönderilen vatandaşlar, bu süreçte ilginin çok güzel olduğunu belirtti.

Aralarında işçi ve öğrencilerin bulunduğu 181 Türk vatandaşı, 14 gün önce Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar otobüs eşliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantina altına alındı. 14 günlük süreci tamamlayan vatandaşlar, otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

14 günlük karantina sürecinde çeşitli aktiviteler yaptıklarını ve yetkilerin kendileri ile yakından ilgilendiklerini belirten vatandaşlar, memleketlerine gitmenin mutluluğunu yaşarken, karantina denilince ilk başta korktuklarını da dile getirdi. Çeşitli hediyeler ile Orman Müdürlüğü tarafından fidan verilerek uğurlanan vatandaşlar, emeği geçen tüm ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA