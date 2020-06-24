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Karantina söylentisi esnafı vurdu

Tokat'ta, bir ustanın korona virüsten ölmesi sonrasında sanayi sitesinin karantinaya alındığı söylentileri esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Karantina söylentisi esnafı vurdu
24.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:27

Tokat'ta, bir ustanın korona virüsten ölmesi sonrasında sanayi sitesinin karantinaya alındığı söylentileri esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Tokat ek sanayi sitesinde bir usta korona virüs şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. KOAH hastası olduğu öğrenilen ustanın ölümünün ardından çevresinde bulunan iş yerleri ve esnaflarda filyasyon ekibi denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 kişi tedaviye alındı. Bu süreçte 'sanayi sitesinde karantina uygulaması başlatıldı' söylentileri hızla yayıldı. Sanayi esnafını bu durumdan olumsuz etkilenmesi üzerine Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya basın açıklaması yaptı.

"Asılsız söylentiler esnaf ve sanatkarımızı Kovid-19'dan daha çok etkiledi"

Başkan Çankaya, sosyal medya ve halk arasında yayılan 'karantina uygulaması' iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Asılsız söylentiler esnaf ve sanatkarımızı Kovid-19'dan daha çok etkiledi. Sosyal medyada, esnaflar arasında yayılan bu söylentiler halkı tedirgin etmektedir. Sanayi siyesinde salgın var, karantina var işlem yaptıracak olan hemşehrilerimiz, sanayi sitesine gelmemektedir. Buda esnaf ve sanatkarımızı etkilemektedir. Kesinlikle sanayi sitemizde karantina yoktur. Maske mesafe ve temizlik hijyen kurallarına riayet edilmektedir" diye konuştu.

Sanayi sitesi esnafları da söylentilerden olumsuz etkilendiklerini, bu güne kadar bir karantina uygulaması yapılmadığını dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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