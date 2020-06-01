Karantina Sonrası Spora Başlama Tüyoları
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Karantina Sonrası Spora Başlama Tüyoları

MotivasyonÖncelikle spora dönüşü kendiniz için istemeniz gerekir. ve bu motivasyonu bulmak sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda mental durumumuzu da etkiler.

Karantina Sonrası Spora Başlama Tüyoları
01.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:38

Motivasyon

Öncelikle spora dönüşü kendiniz için istemeniz gerekir. ve bu motivasyonu bulmak sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda mental durumumuzu da etkiler. Bir kıyafette hoş görünmek gibi dış motivasyonlar da vardır.

Neden sağlıklı olmak istediğinizi anladıktan sonra, ilk durağınız spor salonları olmamalıdır. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz ile görüşmelisiniz. Güç, esneklik ve kardiyovasküler sağlık açısından bulunduğunuz yeri değerlendireceklerdir. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz iyi bir değerlendirmenin ardından spor salonunda nasıl güvende egzersiz yapacağınız konusunda size rehberlik edebilir. Bu fiziksel değerlendirmeyi yaptırmak ve bedeninizin gücünü hissetmek önemli bir ilk adımdır.

Rutine geri dönmek için zaman gerekir

Sadece iki hafta boyunca fiziksel aktiviteden uzak kalmak bile kas gücünün ve kütlesinin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır ve geri kazanmak çok daha uzun sürebilir.

Başka bir deyişle, bir veya iki ay öncesi rutininize hiçbir şey değişmemiş gibi hemen geri dönmeyi beklemeyiniz. Bunun yerine, her seferinde bir adım atarak dönmelisiniz. Spor salonuna geri dönerken, bedeni kırmak değil, vücudu tamir etmektir amaç. Antrenmanınızı gerçekten iyi analiz etmeniz gerekir çünkü yaralanma riskiniz her zamankinden fazladır.

Günde sadece birkaç dakika kardiyo ile başlayıp, daha uzun antrenmanlara yavaş yavaş geçebilirsiniz.

Her şeyi aynı anda değiştirmeyiniz

Fitness rutinine geri döndüğünüzde, yeme alışkanlıklarınızı da elden geçirmeniz gerekir. Bir anda her şeyi değiştirmeye çalışmayınız, onun yerine, her seferinde bir şeye odaklanınız. Beslenme kalıplarınızı yavaşça değiştirmenizi öneririz, böylece bunalmış hissetmezsiniz ve hayal kırıklığına uğramazsınız. Ancak diyetinizde bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız, ilk adım olarak günlük rutininize daha fazla su ekleyerek başlayabilirsiniz. Ne kadar aktif olursanız, o kadar fazla terlersiniz, bu nedenle su seviyenizi yenilemek vücudunuzun önemli minerallerinin yok olmamasını ve daha hızlı adapte olmanıza yardımcı olabilir.

Spor yapmak için spor salonuna gitmek şart değildir

Mutlaka bir spor salonuna katılmanız veya iyi bir antrenman için dışarıda koşarak saatler geçirmeniz gerekmez. Aksine, hepsini kendi evinizin rahatlığında yapabilirsiniz. Diyelim ki programınız doluydu ve aile sorumluluklarınız var. Bu gibi durumlarda hareketsiz kalmak yerine 5 veya 10 dakika boyunca yapabileceğiniz bir şey bulabilirsiniz.

Mümkün olduğunca asansör ve yürüyen merdiven kullanmayınız. Her gün çok adım atmaya çalışınız. Nasıl daha fazla aktif olabilirsiniz düşününüz. Ayrıca, bacaklarınızı uzatmak için beş dakikalık bir mola vermek yerine bir iş arkadaşınızın masasına gitmek veya yürümek daha faydalı olabilir.

Bu öneriler doğrultusunda spor rutininize dönebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet

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