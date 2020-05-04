Karantina sonrası nikah masasına oturacak!

Ece Seçkin, karantina sonrası nişanlısı Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturacağını söyledi

Şarkıcı Ece Şeçkin, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Türk Hava Yolları pilotu Çağrı Terlemez ile evlenmeye hazırlanıyor.

Dün akşam DJ Hakan Küfündür'ün Instagram'da canlı yayın konuğu olan ünlü şarkıcı, evlilik için karantina günlerin bitmesini beklediğini söyledi.

Canlı yayında sorulara cevap veren Seçkin,& ; 'Düğün ne zaman?" sorusuna "Karantina sonrası... Koronavirüse veda partisini ve düğünü aynı anda yapmayı düşünüyorum" diye cevap verdi.& ;



