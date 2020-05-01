Karantina sonrası çöpler ortada kaldı
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Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı
01.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:14

Yurt dışından gelen grupların karantina altına alındığı Eskişehir'deki Gündüz Alp Öğrenci Yurdu çevresinde biriken ve günlerdir kaldırılmayı bekleyen çöpler hayret uyandırıyor.

Yurt dışından gelen grupların karantina altına alındığı Eskişehir'deki Gündüz Alp Öğrenci Yurdu çevresinde biriken ve günlerdir kaldırılmayı bekleyen çöpler hayret uyandırıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen Türk vatandaşları, şehirlerindeki bazı yurtlarda 14 gün boyunca karantinada tutuluyor. Bu yurtlarda her türlü önlem alınırken, vatandaşlar ise 14 günlük izolasyonun ardından test sonuçlarına göre yurtlardan gönderiliyor. Bu süreçte burada kalan vatandaşların atıkları ise özel ekipler tarafından toplanıyor.

Çöpler ortada kaldı

Eskişehir'de bulunan Gündüz Alp Yurdu'nda da çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda vatandaş 14 günlük süreler ile misafir edildi. Karantina süresi tamamlanan vatandaşların evlerine gönderilmesinin ardından görevliler tarafından içeride bulunan çöpler toplandı. Tıbbi Atık olanlar ise ayrı bir şekilde toplanarak gerekli yerlere teslim edildi. Ancak geriye kalan çöpler yurt önünde kötü bir görüntü oluştururken, sağlık açısından da tehlike oluşturuyor. Çöpleri almak için gelen Tepebaşı Belediye yetkilileri içlerinde tıbbi atık görmesi üzerine geri döndü. Sağlık İl Müdürlüğü ise mevcut çöplerin içinde tıbbi atığın bulunmadığını iddia etti. Bunun üzerine kurumlar arasında başlayan yazışma devam ederken, çöpler ortada kaldı. Çöp sorununa nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak konusu oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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