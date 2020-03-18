Karantina otobüsünden indirilen genç kızla ilgili soruşturma başlatıldı Paris'ten gelen uçaktan indikten sonra karantinaya gitmek için bindiği otobüsten kolluk kuvvetlerince indirilen G.S. ve olayda ihmali bulunduğu ileri sürülen ilgililer hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Paris'ten gelen uçaktan indikten sonra karantinaya gitmek için bindiği otobüsten kolluk kuvvetlerince indirilen G.S. ve olayda ihmali bulunduğu ileri sürülen ilgililer hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Avrupa'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında özel otobüslerle havalimanlarından alınarak 14 gün boyunca karantinada kalmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Bu kapsamda Fransa'nın Paris kentinden TK 1824 sayılı uçak ile Türkiye'ye gelen ve karantinaya alınmak üzere otobüse bindirilen G.S.'nin, kolluk kuvvetlerince otobüsten indirilerek özel bir arabaya bindirilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, G.S.'nin karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "17/03/2020 tarihinde TK 1824 sefer sayılı Paris-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapmak üzere gelen G.S.'nin korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği esnada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina yapıldığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 195.maddesinde belirtilen 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında 2020/12852 numaraya kayden derhal soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada otobüsten indirilen yolcu G.S. kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S.'nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliller toplanmaktadır. İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak titizlikle yürütülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA