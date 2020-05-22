Karantina önlemlerini ihlal eden iki kadına para cezası ANTALYA'da karantinaya alınan mahallede, alışveriş için evden çıktığı iddia edilen iki kadına, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

ANTALYA'da karantinaya alınan mahallede, alışveriş için evden çıktığı iddia edilen iki kadına, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2777 Sokak'ta alışveriş yapmak için evden çıkan Kırgız vatandaşı Anarkul Aldaıarova ile Aynura Kydyrova karantina alanı dışında polis tarafından durduruldu. Demir bariyerleri aşarak karantina alanından çıkan 2 Kırgız kadına, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. İki kadın, polisin kestiği cezaya itiraz etti.Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert, Kırgız kadınların kendileri tarafından yapılan yardımlarla yaşamlarını sürdürdüklerini, kesilen cezayı ödeme imkanlarının olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA