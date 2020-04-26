Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi - Haberler
Devlet Hastanesi, Antalya, Akdeniz, Güncel, Haber

Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanedeki 6'ncı gününde odasının camından açıklamada bulundu.

26.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:16
Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanedeki 6'ncı gününde odasının camından açıklamada bulundu. Baz, oğlunu çok özlediğini ve bir an önce evine dönmek istediğini söyledi.

Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, ardından yapılan 2 sürüntü testi ise negatif çıktı.

Belirtilerinin devam etmesi üzerine 6 gündür hastanede olan Baz'a, ciğerlerinin henüz normale dönmediği, bu nedenle bir süre daha hastanede kalması gerektiği söylendi. Kendini hastaneye geldiği ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini söyleyen Baz, karantinada kaldığı odanın camından DHA muhabirlerine açıklamada bulundu. Yüzde 90 ağır otizmli oğlunu çok özlediğini söyleyen Baz, bir an önce hastaneden çıkmak istediğini söyledi.Demet Çileli Baz, hastane camından yaptığı açıklamada, "Ateşim ve nabzım normal değerlere ulaştı, kan değerlerim yükseldi. Öksürük dışında ve öksürüğe bağlı belimdeki ağrı dışında pek bir sıkıntım yok. Her ne kadar burada her şey çok güzel olsa da, bir an önce evime dönmek istiyorum. Oğlumu çok özledim. Bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.'DURUMUM ÇOK DAHA İYİ'Kendisini karantinada değil tatilde gibi hissettiğini söyleyen Baz, "Allah'ın izniyle buradan bir an önce çıkacağım. Normalde koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen 5'inci günün sonunda taburcu olabiliyor. Ciğerlerimin normale dönmediğini söyledikleri için birkaç gün daha kalacağım. İlk geldiğim güne göre kendimi çok iyi hissediyorum. Öksürüğüm ve ağrılarım azaldı, aynı zamanda ateşim kontrol altında. Doktorlarımız bir süre daha burada kalmamın hem benim için hem çevremdekiler için daha iyi olacağını söyledi. Tatilim birkaç gün daha uzayacak" diye konuştu.'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sağlık çalışanlarının kendileri için yoğun çaba harcadığını belirten Baz, "Biraz önce kapım çalındı. İçeri dünyalar güzeli bir hemşire girdi. 'Demet hanımcım kendimize Türk kahvesi yapmıştık, size de getirdik' dediler. Çok mutlu oldum. Özellikle her gün odama gelen, gözlerinden başka bir yerini görmediğim astronot gibi giyinen sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları stres, korku ve yorgunluk kan çanağına dönen gözlerine yansımış. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve hepsinin bir an önce evlerine, çocuklarına dönmesi için dua ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Tarihi dayanışma sonrası Fahrettin Altun ile Leyla arasında duygulandıran mesajlaşma Haberler
Tarihi dayanışma sonrası Fahrettin Altun ile Leyla arasında duygulandıran mesajlaşma
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti Haberler
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Meral Akşener Angela Merkel Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Aslı Enver Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Loris Karius Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İsveç Bursa Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 17:56:59. #1.15#
title