Karantina misafirlerine, müzik öğretmenlerinden moral konseri HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilip, KYK yurdunda karantinaya alınanlara, özel kıyafetlerini giyen müzik öğretmenleri, bahçeden moral konseri verdi.

HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilip, KYK yurdunda karantinaya alınanlara, özel kıyafetlerini giyen müzik öğretmenleri, bahçeden moral konseri verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen, 2'si bebek 348 kişi, 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulacak kişilere, Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu bahçesinde müzik öğretmenleri, moral için konser verdi. Koruyucu kıyafet giyerek, maske takan öğretmenler, yöresel oyun havaları çalıp, söyledi. Yurt odalarında kalanlar da pencerelere çıkıp, şarkılara eşlik ederek, öğretmenleri alkışladı. Yurt görevlileri de bahçede oynayarak, etkinliğe katıldı. Yurt misafirleri, öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA