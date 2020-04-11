Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi - Haberler
Karantina, Kırıkkale, Katar, Güncel

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Katar'dan getirilerek Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurtta 14 günlük karantinaya alınan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

11.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:16
Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Katar'dan getirilerek Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurtta 14 günlük karantinaya alınan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı. Karantinadaki diğer vatandaşlara da moral etkinliği düzenlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 4 Nisan günü Fransa'dan, 6 Nisan günü de Katar'dan getirilen ve çoğunluğu öğrenci olan 309 Türk vatandaşı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 günlük karantina sürelerini yurtta geçirenlerden Aylin Şençift'in 25'inci, Kadir Yüncer'in de 29'uncu yaş günü için yurtta görevli personellerce sürpriz yapıldı. Durumdan habersiz olarak odalarının kapısını açan Şençift ile Yüncer, pasta sürpriziyle karşılaşınca büyük bir mutluluk yaşadı. Yaş günü sürprizini gerçekleştiren karantina başhekimi Fatma Sönmez ile Yurt Müdürü Turan Yılmaz, doğum günü olan ikiliye Türk bayrağı ile tablo ve kitap hediye etti. Ayrıca, yurtta kalan vatandaşlara da Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen kitaplar verildi.

KARANTİNADA OLANLARA MORAL ETKİNLİĞİ

Akşam saatlerinde de yurt ve sağlık personellerince karantinadaki vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi. "Ölürüm Türkiyem" ve "Memleketim" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğinde, pencerelere çıkan karantinadakiler de ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Personeller de açtıkları büyük Türk bayrağı ile yurdun bahçesinde yürüdü.

(Hasan Ay/İHA)

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Pınar Deniz Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Ekrem İmamoğlu
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 10:06:52. #1.15#
title