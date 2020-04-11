Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi
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Karantina, Katar

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi Karantinadaki vatandaşlara moral etkinliği Katar'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan 2 kişinin doğum günü kutlandı Katar'dan getirilerek Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurtta 14 günlük karantinaya alınan iki...

11.04.2020 07:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:36
Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Karantinadaki vatandaşlara moral etkinliği

Katar'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan 2 kişinin doğum günü kutlandı

KIRIKKALE - Katar'dan getirilerek Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurtta 14 günlük karantinaya alınan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı. Karantinadaki diğer vatandaşlara da moral etkinliği düzenlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 4 Nisan günü Fransa'dan, 6 Nisan günü de Katar'dan getirilen ve çoğunluğu öğrenci olan 309 Türk vatandaşı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 günlük karantina sürelerini yurtta geçirenlerden Aylin Şençift'in 25'inci, Kadir Yüncer'in de 29'uncu yaş günü için yurtta görevli personellerce sürpriz yapıldı. Durumdan habersiz olarak odalarının kapısını açan Şençift ile Yüncer, pasta sürpriziyle karşılaşınca büyük bir mutluluk yaşadı. Yaş günü sürprizini gerçekleştiren karantina başhekimi Fatma Sönmez ile Yurt Müdürü Turan Yılmaz, doğum günü olan ikiliye Türk bayrağı ile tablo ve kitap hediye etti. Ayrıca, yurtta kalan vatandaşlara da Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen kitaplar verildi.

Karantinada olanlara moral etkinliği

Akşam saatlerinde de yurt ve sağlık personellerince karantinadaki vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi. "Ölürüm Türkiyem" ve "Memleketim" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğinde, pencerelere çıkan karantinadakiler de ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Personeller de açtıkları büyük Türk bayrağı ile yurdun bahçesinde yürüdü.

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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