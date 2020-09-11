Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı
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Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı

NEVŞEHİR'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal eden Adem Bıkmazer (64), polis tarafından yakalandı.

Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı
11.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:51

NEVŞEHİR'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal eden Adem Bıkmazer (64), polis tarafından yakalandı.

Nevşehir'de ayakkabı boyacısı Adem Bıkmazer, 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bıkmazer'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve daha sonra gerekli ilaçlar verilerek karantina için evine gönderildi. Bir süre sonra evde sıkıldığını söyleyen Bıkmazer, Bektik Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, cuma namazı kıldıktan sonra halk otobüsüyle şehir merkezine geldi. Bıkmazer'in koronavirüs karantinasına uymadığını gören arkadaşları da durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bıkmazer'i çarşıda kaldırımda otururken buldu. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Bıkmazer, kontrollerin ardından yeniden evine götürüldü.


Kaynak: DHA

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