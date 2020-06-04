Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki
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Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halk tarafından büyük tepki gördü.

Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki
04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:50

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halk tarafından büyük tepki gördü. Tepkilerin ardından açıklama yapan Zelenskiy, "İhlal ettiysem cezasını öderim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülkenin Himelnitskiy bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Hastaneleri ve işletmeleri gezen Zelenskiy, davet üzerine bir kafeye girip çalışanlarla selamlaştıktan sonra ikram edilen kahveyi içmek için kafenin iç mekanına geçti. O ana dair çekilen fotoğraf Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yayınlanınca Ukraynalılar, sosyal medya üzerinden Zelenskiy'e karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki gösterdi.

"İhlal ettiysem cezasını öderim"

Mart ayından bu yana uygulanan karantina sürecinin ülke genelinde esnetilmesinin ardından kafe ve restoranlar açılmış, sadece cadde üzerindeki üstü açık olan bölümlerde müşteri kabul edilmesine izin verilmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu, kafe ve restoran tarzı işletmelerin içeriye müşteri kabul etmesinin 5 Haziran'dan itibaren mümkün olacağı duyurmuştu. Himelnitkiy bölgesindeki kafenin iç mekanında maskesiz oturarak karantina kurallarını ihlal eden Zelenskiy tepki üzerine yaptığı açıklamada, "Eğer ihlal söz konusuysa cezasını ödemeye hazırım" dedi. Zelenskiy, "Davet ettiler, ben de girdim. Herkesi de sağlık taramasından geçirdiler ve bir problem yoktu. Ekibime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın ülkede gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Ukrayna Baş Doktoru Viktor Lyaşko da bir açıklama yaparak, "Sokakta gezerken kahve içmek istedik. İşletmeciler bize seslendi ve açılışa hazır olduklarını ifade etti. Biz de kontrol etmek için içeri girdik. Her şey olması gerektiği gibi kurallara uygundu. Uzaktan kafenin çalışma şeklini izledim. Devlet Başkanının bu hareketi karantina ihlali olarak algılanmamalı" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy eğer ceza alırsa bu ilk cezası olmayacak. Zelenskiy, 2019 yılı Nisan ayında seçim zamanı oy pusulasının görüntüsünü internette paylaşınca gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası almıştı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüs vak'a sayısı 25 bin 411'e, can kaybı sayısı ise 747'ye yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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