Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halk tarafından büyük tepki gördü.

Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki
04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:50

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halk tarafından büyük tepki gördü. Tepkilerin ardından açıklama yapan Zelenskiy, "İhlal ettiysem cezasını öderim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülkenin Himelnitskiy bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Hastaneleri ve işletmeleri gezen Zelenskiy, davet üzerine bir kafeye girip çalışanlarla selamlaştıktan sonra ikram edilen kahveyi içmek için kafenin iç mekanına geçti. O ana dair çekilen fotoğraf Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yayınlanınca Ukraynalılar, sosyal medya üzerinden Zelenskiy'e karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki gösterdi.

"İHLAL ETTİYSEM CEZASINI ÖDERİM"

Mart ayından bu yana uygulanan karantina sürecinin ülke genelinde esnetilmesinin ardından kafe ve restoranlar açılmış, sadece cadde üzerindeki üstü açık olan bölümlerde müşteri kabul edilmesine izin verilmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu, kafe ve restoran tarzı işletmelerin içeriye müşteri kabul etmesinin 5 Haziran'dan itibaren mümkün olacağı duyurmuştu. Himelnitkiy bölgesindeki kafenin iç mekanında maskesiz oturarak karantina kurallarını ihlal eden Zelenskiy tepki üzerine yaptığı açıklamada, "Eğer ihlal söz konusuysa cezasını ödemeye hazırım" dedi. Zelenskiy, "Davet ettiler, ben de girdim. Herkesi de sağlık taramasından geçirdiler ve bir problem yoktu. Ekibime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın ülkede gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Ukrayna Baş Doktoru Viktor Lyaşko da bir açıklama yaparak, "Sokakta gezerken kahve içmek istedik. İşletmeciler bize seslendi ve açılışa hazır olduklarını ifade etti. Biz de kontrol etmek için içeri girdik. Her şey olması gerektiği gibi kurallara uygundu. Uzaktan kafenin çalışma şeklini izledim. Devlet Başkanının bu hareketi karantina ihlali olarak algılanmamalı" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy eğer ceza alırsa bu ilk cezası olmayacak. Zelenskiy, 2019 yılı Nisan ayında seçim zamanı oy pusulasının görüntüsünü internette paylaşınca gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası almıştı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüs vak'a sayısı 25 bin 411'e, can kaybı sayısı ise 747'ye yükseldi.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Faik Öztrak Metin Bulut Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 15:51:00. #1.15#
title