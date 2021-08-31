Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam"
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Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" Filyasyon ekiplerine dakikalarca direndi Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı...

Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam"

Filyasyon ekiplerine dakikalarca direndi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.

Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

Battaniye altına saklandı

Polis, Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bir minibüs durdurdu. Şanlıurfa'dan Kırıkkale'ye çalışmak için gelen 5 kişinin HES kodu kontrolleri yapıldı. Battaniye altına saklanan Halil T'nin de Covid-19 PCR testi pozitif olduğu tespit edildi.

4 bin 50 lira para cezası uygulandı

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Halil T'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, riskli durumdaki Halil T'yi karantina yurduna götürmek dakikalarca çaba sarf etti. "Benim evim var. Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi. Bir süre ikna çabalarının ardından Halil T, ekip aracına bindirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. Sürücü ve diğer 3 yolcu, PCR testi yaptırmaları için de hastaneye gönderildi.

Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'
Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'
Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'
Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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